Ida Platano rivela la verità e spiega al magazine di Uomini e Donne i reali motivi per il quale con Riccardo Guarnieri è finita del tutto. La coppia dopo due anni di tira e molla sembra ormai essersi separata per sempre deludendo così le grandi aspettative dei fan ma soprattutto annullando così il loro matrimonio.

La ex dama di Uomini e Donne torna sul magazine del programma per raccontare come sono andate le cose e i reali motivi che li hanno portati ad allontanarsi definitivamente. Durante la quarantena la coppia ha trascorso i lunghi mesi insieme ma una volta tornato a casa Riccardo sembra non essere più tornato da Ida, quali sono i reali motivi?

Ida Platano rivela la verità

Le parole di Ida all’interno del magazine di Uomini e Donne hanno lasciato tutti sorpresi: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio. Io e Riccardo abbiamo trascorso insieme la quarantena. Lui è stato con me a Brescia dai primi di marzo fino al cinque maggio, giorno in cui è potuto tornare a casa. All’inizio, quando è stato ufficializzato il lockdown, ero molto preoccupata ma al contempo anche contenta all’idea di poter trascorrere così tanto tempo con lui. La sua presenza al mio fianco mi dava forza e la possibilità di poterci vivere mi rendeva felice, quindi se da una parte ero in pensiero per il lavoro e per la situazione generale del Paese, dal punto di vista sentimentale ero serena.

La ex dama ha poi spiegato che le cose sono cambiate: “Poi sono iniziati a tornare i problemi, le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui ho bisogno. […] La prima volta che ci vivevamo a 360 gradi con la paura che questa simbiosi comporta e con delle aspettative da parte mia che purtroppo sono state deluse. Pensi che Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nel mio armadio nonostante gli avessi fatto spazio”.

La delusione della ex dama

La coppia ha ricominciato a avere i soliti problemi che li avevano portati a discutere più volte: “Quando ci siamo salutati mi ha detto che si aspettava che io gli chiedessi di restare ma in realtà non c’era state le basi per proporgli una cosa del genere nei giorni precedenti. Dopo che è partito ci siamo continuati a sentire ma in maniera sporadica. Io ero anche pronta a scendere da lui per parlare, per chiarire, ma lui non ha voluto io partissi perché non se la sentiva di discutere. Mi ha anche detto che sarebbe voluto salire lui ma non l’ha fatto”.

Ida Platano rivela la verità e termina con: “Ci siamo sempre più allontanati forse anche per una questione di orgoglio, che è normale venga fuori in una situazione del genere ma non deve vincere. Io però a un certo punto mi sono fatta avanti e ho cercato più volte di scrivergli, di parlargli, ma lui non ha voluto”.