Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 11 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 luglio 2020. Siamo a un nuovo di weekend di luglio: come lo trascorreranno l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Un weekend all’insegna dell’amore per l‘Ariete, il Toro ha una grande forza. I Gemelli vivranno un fine settimana piacevole, mentre c’è ancora agitazione per il Cancro. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Luna, Marte e Venere come complici: vorrà dire una bella forza e un weekend caratterizzato da emozioni piacevoli, da incontri e passione. Saranno due giorni liberatori dal punto di vista sentimentale. Probabilmente non risolverai i tuoi problemi lavorativi e pratici, ma vivrai dei bei momenti in amore.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Toro

In questi giorni hai una grande energia che va gestita con efficacia. Forse c’è qualcuno intorno a te che sta male, un famigliare o un amico che ha bisogno del tuo sostegno. Sfrutta la forza di questo momento per diventare un loro punto di riferimento. Le stelle ti incoraggiano a fare questo adesso, e tralascia, per un attimo, tutti gli altri progetti che avevi in cantiere.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Gemelli

Dopo due giornate molto faticose, domani si prospetta l’inizio di un weekend positivo. È tempo di percorrere una nuova strada. Venere nel segno ti mette alle strette: i single potranno cominciare una nuova storia d’amore, mentre chi è coinvolto in un legame in crisi da tempo, potrà rendersi conto che ormai è finito.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai fare in modo di rimanere con i piedi ben saldi sul terreno. Non esagerare, soprattutto in amore e cerca di tenere sotto controllo la tua agitazione interiore. Presto passerà!