Pordenone – Pisa – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming

Pordenone e Pisa si sfideranno in una partita di campionato di Serie B oggi venerdì 10 luglio, con entrambe le compagini decisamente determinate a conquistarsi un approdo in Serie A.

Pordenone – Pisa – Come arrivano alla gara

Il Pordenone ha reagito dopo le prime partite post covid non propriamente positive: i neroverdi hanno infatti conquistato due vittorie di fila contro Entella e Perugia e ora la classifica li vede al terzo posto con 52 punti, a 3 dal secondo posto che vuol dire promozione diretta in A.

Altrettanto positivo, se non migliore il trend del Pisa che, archiviata la pratica salvezza, da tempo, continua a credere nella qualificazione per i Playoff, ed adesso sono a 46 punti, gli stessi del Chievo, che si trova all’ultimo posto utile per gli spareggi.

Pordenone – Pisa – Le probabili formazioni

Pordenone (4-3-1-2): Bindi, Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Tremolada; Ciurria, Candellone.

Pisa (4-3-1-2): Gori, Birindelli, Varnier, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Siega; Vido, Marconi.

Pordenone – Pisa – Dove vederla in tv e streaming

Questo match valido per la 33.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.