Spezia – Cosenza – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Spezia – Cosenza si sfidano questa sera alle ore 21:00 per la 33a giornata del campionato di Serie B. Un match importantissimo sia in chiave play-off, che per la salvezza.

Spezia – Cosenza: come arrivano alla gara

Lo Spezia dopo un cammino esaltante è reduce da due sconfitte consecutive subite in casa con il Pisa e in trasferta con il Frosinone, entrambe con il risultato di 2-1. Questo doppio stop ha complicato i piani di promozione diretta dei liguri, ma anche messo in pericolo la partecipazione ai play-off, perchè la classifica si è molto accorciata. L’unico risultato che conta stasera è quello della vittoria.

Il Cosenza è incappato in una brusca frenata nell’ultimo turno, facendosi superare sul proprio campo dall’Ascoli per 0-1. Sconfitta che ha di nuovo complicato i piani salvezza della squadra calabrese, che aveva incamerato prima della sfida ai marchigiani 3 risultati positivi. Adesso la zona play-out è distante 5 punti e per questo stasera deve scendere in campo per provare a violare La Spezia.

Spezia – Cosenza: Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Ragusa, Galabinov, Gyasi

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Broh, Bruccini, Bittante; Carretta, Riviere, Baez.

Spezia – Cosenza: Dove vederla in tv e streaming

Spezia-Cosenza è in programma venerdì alle 21:00 allo stadio “Picco” di La Spezia a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B – e di altri campionati e sport – in esclusiva in Italia.