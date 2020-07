Calciomercato Fiorentina – Il Manchester United fa sul serio per un attaccante

Calciomercato Fiorentina – Il Manchester United ha messo nel mirino un attaccante viola, e sembra voler fare sul serio, il giocatore in questione è l’italiano Federico Chiesa, che era stato accostato sia all’Inter che alla Juventus.

In casa viola nelle ultime ore si parla molto del futuro allenatore, visto che Iachini al termine della stagione sicuramente non sarà riconfermato, per questo motivo Spalletti è stato a pranzo con i dirigenti della Fiorentina, per cercare di trovare un’accordo che permetterebbe al tecnico ex Inter di allenare la squadra toscana.

Commisso pro guarda molto anche e soprattutto al mercato, in entrata si sono fatti nomi come quello di Thiago Silva, Nainggolan, Bonaventura e non solo, in uscita sembra esserci Milenkovic, chiesti 40 milioni di euro per il difensore serbo, e appunto Chiesa. Ma non solo i due giovani, ci potrebbero essere altre cessioni a sorpresa.

Calciomercato Fiorentina: Il Manchester United è su Chiesa

Per Federico Chiesa questo doveva essere l’anno della consacrazione, ed invece le sue prestazioni sono state molto altalenanti, dove ha offerto ottime prestazioni ad alcune molto poco sufficienti. Per questo motivo sembra essersi raffreddate le piste che portavano ad un’interessamento da parte di Inter e Juventus.

Anche se i bianconeri nelle scorse settimane avevano provato a fare un nuovo sondaggio per il giocatore, ma Paratici e company hanno fatto un passo indietro quando Commisso ha fissato il prezzo di 70 milioni di euro per il giocatore.

Sembra, però, che queste attuali prestazioni di Chiesa, non abbiano fatto perdere mercato al giocatore che ha segnato solo 6 gol in 27 presenze in questa stagione. Sulle tracce del giovane, figlio d’arte, è forte la pressione del Manchester United, che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore a partire già dal prossimo anno.

L’offerta che i Red Devils pare sia pari a 70 milioni di euro, cifra importante e che eguaglia quanto richiesto dal presidente viola, l’affare sembra potersi chiudere in favore dei diavoli rossi di Manchester, ma comunque le trattative sono appena iniziate ed il mercato è lungo, molti scenari possono cambiare, e c’è da verificare anche la volontà del ragazzo.

Bruciata la concorrenza delle italiane che pare aver rinunciato ad acquistare un giovane ragazzo che non ha mostrato costanza nei suoi risultati.