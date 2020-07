Ilaria Seghesio – Chi è la concorrente dei Diversi – Ciao Darwin 7

Ilaria Seghesio si è fatta conoscere a Ciao Darwin 7 durante la sfida Normali Vs Diversi. La concorrente infatti ha esternato il suo pensiero durante il Dibattito, scagliandosi contro la rivale della squadra opposta. Le polemiche però non sono mancate, soprattutto per i disegni colorati che ha mostrato una volta nuda.

Ilaria Seghesio ha continuato intanto a coltivare la sua carriera di modella, anche se sui social è scomparsa ormai da tempo. Come scrive nella biografia di Instagram, oltre alla moda si occupa anche di toeletta per cani, soprattutto per le razze destinate ai concorsi.

Ilaria Seghesio – La concorrente dei Diversi

Ilaria Seghesio ha saputo creare un forte scandalo durante la sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis. Tutto è iniziato con la sua decisione di difendere la sua squadra dagli attacchi: “Sono Ilaria, 20 anni. Volevo dire una cosa: sono diversissima. I veri indossatori di maschere siete voi dei Normali. Perché per confermarvi alla società siete costretti tutti i giorni a non essere voi stessi e non potete ammetterlo. Indossate maschere ovunque“. Le critiche le sono piovute addosso subito e qualcuno ha sottolineato che in realtà le Diverse sono tutte rifatte. Per sfatare il mito, Ilaria ha deciso di mostrarsi del tutto nuda. L’abbiamo rivista poi in occasione dei Ciao Darwin Awards, anche se non ha visto nessun premio.

Ilaria Seghesio sarà forse scomparsa dal piccolo schermo, ma continua il suo lavoro di toelettatrice canina. Diverse recensioni la indicano come una persona d’oro in grado di trasformare il pelo dei cagnolini in un manto pregiato. “Cura, dedizionee amore prima di qualunque altra cosa per quello che fa”, ha scritto la proprietaria di un allevamento Shih Tzu. Grazie ai social, scopriamo inoltre che la modella è stata in passato Miss Ambiente. Il suo amore per il nudo integrale poi è ben visibile in diversi post pubblicati in passato sul suo profilo Instagram.