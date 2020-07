Le stelle possono aiutarci a capire come mai le donne appartenenti a un determinato segno zodiacale hanno sempre sfortuna con gli uomini. Le tre donne che hanno più problemi in amore secondo l’oroscopo: classifica.

1. La donna del segno dei Pesci

La prima delle tre donne che hanno più problemi in amore secondo l’oroscopo è la Pesci. Le pretese delle donne del segno zodiacale dei Pesci mal si sposano con la società moderna. La donna del segno dei Pesci è la romantica per eccellenza dello Zodiaco, sogna il principe azzurro sul cavallo bianco, vorrebbe un corteggiamento fatto di rose rosse, cioccolatini, serenate al chiaro di Luna e struggimenti con mille cuoricini. Purtroppo nel mondo di oggi gli uomini romantici sono sempre meno, come quelli avvezzi alle responsabilità. Aggiungiamo poi che l’uomo si sente maggiormente stimolato da una donna decisa e non da chi gli sta sempre dietro ed ecco che comincia a spezzarsi il cuore della donna Pesci. La povera donna dei Pesci alla fine si accontenta e cede alla corte di chi non le piace cercando di idealizzare il partner. Nel mentre spera sempre in fondo al suo cuore di trovare un giorno l’amore della sua vita. Ciò però la conduce all’infelicità sentimentale più nera.

2. La donna del segno della Bilancia

La seconda delle tre donne che hanno più problemi in amore secondo l’oroscopo è quella che appartiene al segno zodiacale della Bilancia. La donna Bilancia è quella tra tutte più femminile e affascinante, che ha un fascino potentissimo del quale neanche si rende conto pienamente. La donna Bilancia ha quindi tutte le potenzialità per attrarre un uomo, i corteggiatori non le mancano, non solo per l’aspetto esteriore ma anche perché brilla di caratteristiche interiori. Lei però si rovina sempre con le sue mani a causa della sua insicurezza, che la porta a dipendere troppo dall’uomo e a essere molto gelosa. In questo modo il partner o il potenziale fidanzato appena potrà scapperà a gambe levate, lasciando la Bilancia irrimediabilmente sola a raccogliere i cocci di un rapporto in pezzi. La donna Bilancia non ha mai una grande vita sociale per cui ha molta difficoltà nel conoscere un potenziale partner. Quando si rende conto di piacere a qualcuno è timorosa, poi cede ma alla fine viene abbandonata, e la causa, purtroppo, è sempre la sua insicurezza.

3. La donna del segno del Toro

La terza e ultima delle tre donne che hanno più problemi in amore secondo l’oroscopo è la Toro. La donna del Toro, per quanto a differenza della Pesci e della Bilancia sia una persona più razionale e con i piedi per terra, rientra in questa classifica delle donne con più problemi in amore a causa della sua gelosia e, paradossalmente, del suo essere fedele. Si sa che un uomo vuole essere stimolato e sapere che una donna lo aspetta a casa fedele non lo stimola granché. E’ assurdo ma un uomo per paradosso sarà più fedele a una che lo tratta male e lo tradisce piuttosto che a una brava persona. La donna del Toro si ritrova quindi sempre a soffrire sentimentalmente.