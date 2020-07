Ricetta crocchette di patate: ingredienti, preparazione e consigli

Le crocchette di patate sono un antipasto sfizioso, ma molto spesso sono preparate anche come contorno o perché no come aperitivo. Amatissime da adulti e bambini, semplici da preparare ma la riuscita è assicurata. Si possono arricchire con dei formaggi, dei salumi, con delle spezie, per renderle particolari, ottime da mangiare calde, ma anche fredde sono ugualmente buone, vediamo come prepararle.

Crocchette di patate – Ingredienti

Con queste dosi vi verranno circa 30 crocchette, ovviamente il numero può variare a seconda della grandezza.

Patate rosse 1 kg

Tuorli 30 g

Noce moscata q.b.

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 100 g

Per impanare:

Uova (2 medie) 130 g

Pangrattato q.b.

Per friggere:

Olio di semi di arachide q.b.

Crocchette di patate – Preparazione

Per preparare le crocchette di patate lavate le patate sotto l’acqua corrente per togliere residui di terra, ponetele a lessare in un tegame capiente versando acqua fino a coprire e senza sbucciarle. Ci vorranno circa 40 minuti se le bollite oppure la metà del tempo circa con una pentola a pressione. Una volta pronte, lasciatele leggermente intiepidire e poi sbucciatele.

Passatele in uno schiacciapatate per ottenere una purea mentre sono ancora calde; in una ciotolina a parte sbattete i tuorli con pepe e sale e poi aggiungeteli alla purea di patate aromatizzate con la noce moscata grattugiata e insaporite con il formaggio grattugiato, mescolate con un cucchiaio per amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido e asciutto. Prendete una porzione di impasto del peso di circa 35 g e formate le crocchette dando una forma a cilindro, con le due estremità leggermente schiacciate.

Man mano che formate le crocchette adagiatele su un vassoio rivestito con carta da forno. Una volta ultimato l’impasto impanate le crocchette: preparate due ciotole rispettivamente con le due uova sbattute e l’altra con il pangrattato. Passate le crocchette prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Adagiate le crocchette su un vassoio rivestito con carta da forno. Una volta terminate tutte le crocchette, scaldate abbondante olio di arachidi in un tegame non troppo grande fino a raggiungere i 180-190° e poi tuffate all’interno 3-4 crocchette. Cuocete rigirandole con una schiumarola fino a quando non saranno ben dorate su tutti i lati. Scolatele e mettetele a scolare dell’olio in eccesso su di un piatto foderato con carta assorbente.

Crocchette di patate – Consigli utili

Si consiglia di consumare le crocchette una volte pronte, è possibile congelarle da crude per poi cuocerle direttamente da congelate avendo cura di mantenere l’olio ad un temperatura un po’ più bassa.

Se desiderate crocchette che tengono la forma e molto croccanti, potete impanarle due volte.

Per una versione più sfiziosa potete mettere al centro delle vostre crocchette un pezzetto di formaggio filante o dei salumi.