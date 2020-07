Cagliari – Lecce – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi per la 32^ giornata di campionato di Serie A alle ore 19:30 si disputerà la gara tra Cagliari e Lecce allo stadio Sardegna Arena di Cagliari.

Pochi dubbi di formazione per Zenga, con il rientro di Carboni in difesa e confermando davanti il pericoloso attacco, con gli inserimenti di Nainggolan e Nandez e la coppia del gol Simeone-Joao Pedro.

Tutti disponibili per Liverani in vista della sfida contro il Cagliari, a parte Lapadula e Rossettini, con il rientro a centrocampo di Tachtsidis e la conferma di Saponara e Falco al servizio di Babacar.

Cagliari – Lecce – Pronostico

Sarà una partita aperta ad ogni risultato, il Cagliari gode di una posizione tranquilla ed in casa da sempre il meglio e il Lecce in cerca di punti salvezza.

Inoltre entrambe le squadre hanno due ottimi attacchi e difese fragili pertanto ci aspettiamo una partita ricca di gol.

Cagliari – Lecce – Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.

Cagliari – Lecce – Dove vederla in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Cagliari-Lecce. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguirla streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, mediante app Sky Go.