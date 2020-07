Genoa – SPAL – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Genoa – SPAL apre il programma della domenica della 32° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 17.15, allo Stadio Ferraris di Genova, sede delle partite interne della squadra rossoblu. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Squadre distanti in classifica otto punti e reduci entrambe da una striscia di partite senza vittorie dal momento della ripresa delle gare. La gara sarà trasmessa da DAZN.

Genoa – SPAL Ultime dai campi

Le squadre si affrontano con una temperatura molto calda anche in ragione dell’orario. Terreno del Ferrraris in perfette condizioni nonostante le partite ogni tre giorni di entrambe le squadre che giocano nell’impianto. Nicola si affida all’esperienza di Pandev per la ricerca dei punti necessari per rincorrere la salvezza, in difesa confermato il trio Masiello-Goldaniga-Soumaoro. Immancabile Schone al centro del campo in cabina di regia.

Di Biagio ripropone Castro alle spalle di Petagna e Valdifiori in cabina di regia. Davanti a Letica, il trio Cionek-Vicari-Bonifazi.

Genoa – SPAL Formazioni Ufficiali

Genoa – SPAL, 32° Giornata Serie A 2019/20

Stadio L. Ferraris, Genova, Domenica 12 Luglio 2020, h 17.15



Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Reca; Castro; Petagna. All. Di Biagio.