La sfortuna esiste? Possiamo dire che certe persone la attirano con i loro atteggiamenti pessimisti e timorosi mentre altre sembrano proprio sfortunate per natura. Chi sono i segni zodiacali più sfortunati secondo l’oroscopo?

Il Cancro

Tra i segni zodiacali più sfortunati secondo l’oroscopo c’è il Cancro. La colpa è dell’influenza delle fasi lunari sui nati del segno. Ciò rende il carattere del Cancro mutevole, proprio come la Luna, e possibile di nervosismi, pessimismo e irritabilità. La fase ciclica quando l’andamento umorale è in negativo rende inoltre i nati del segno zodiacale del Cancro vittima di ansie. Ed è proprio questo atteggiamento timoroso, prevenuto e pessimista che fa del Cancro l’artefice della propria sfortuna. Una fase umorale di chiusura e paura non fa altro portare il nato del segno del Cancro al non riconoscimento di occasioni e possibilità fortunate oltre che predisporlo al dover soccombere a una serie di eventi negativi a catena. Il Cancro è sicuramente uno dei segni zodiacali più sfortunati a causa della pesantezza dell’influsso lunare sul segno.

La Bilancia

La Bilancia è il classico esempio di chi attira la sfortuna con le proprie mani. Tra i segni zodiacali più sfortunati secondo l’oroscopo c’è infatti anche lei, sempre timorosa di sbagliare e di essere mal giudicata. L’insicurezza e l’ansia tipica del segno purtroppo conducono i nati della Bilancia dritti sulla strada della sfortuna. La paura del giudizio, il voler piacere a tutti i costi, porta la Bilancia ad avere ad esempio molta sfortuna nella sfera sociale. I suoi atteggiamenti non naturali la rendono infatti poco simpatica alle persone. La Bilancia poi si incaponisce nel fare gruppo in mezzo a individui che con lei non hanno niente in comune. Ne nasce una sfortuna sociale di cui la Bilancia soffre molto. Questo problema di relazioni interpersonali si trascina poi nel campo dei sentimenti, dove la Bilancia ha sempre problemi e non ha mai la fortuna di incontrare la persona giusta. Ma è la sua insicurezza che le mette i bastoni tra le ruote.

I Pesci

Tra i segni zodiacali più sfortunati secondo l’oroscopo ci sono anche i Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono sensibili, empatici ed emotivi, più della Bilancia ma meno insicuri, anche se per lo più la loro sfortuna è tutta in campo sentimentale. I nati dei Pesci hanno troppe aspettative che si scontrano violentemente con la vita reale. I Pesci sono persone molto romantiche, che sognano il vero amore come quello che si vede nei film, o meglio, nelle fiabe. Vogliono principi e principesse ma nella vita reale nemmeno i membri dell’alta società conducono vite da sogno. I nati del segno zodiacale dei Pesci non sono capaci di riconoscere i veri pregi e difetti di una persona ma sono molto bravi a idealizzare gli altri. Questo li porta a fare scelte di coppia sbagliate per cui si sentiranno sempre sfortunati in amore. Questa sfortuna però è a loro opera.