Orietta Berti – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Orietta Berti rimarrà per sempre l’Usignolo di Cavriago, il soprannome che l’ha resa celebre fin dall’inizio della sua carriera musicale. Interprete di grande successo, negli ultimi anni si è dedicata anche al mondo della televisione e ha riscosso una forte popolarità.

Orietta Berti è stata infatti inviata speciale e ospite fissa dell’edizione 2019 di Domenica In. Poi ha partecipato come concorrente a Il cantante mascheraro di Milly Carlucci e al tempo stesso coach di Ora o mai più.

Orietta Berti – Età, marito e figli

Orietta Berti nasce a Cavriago l’1 giugno del ’43 con il nome di Orietta Galimberti e inizia a cantare da giovanissima, grazie al supporto del padre. Nel ’61 partecipa a Voci Nuove Disco d’Oro con il singolo Il cielo in una stanza di Gino Paoli e ottiene un posto in finale. Nel ’64 incide Perdendoti e il suo primo disco, dal titolo Orietta Berti canta Suor Sorriso. Il successo arriva appena l’anno dopo grazie alla vittoria di Un disco per l’estate, cui segue quella nel Festival delle Rose con il brano Voglio dirti grazie. Sbarca a Sanremo nel ’66 con Io ti darà di più scritta da Memo Remigi e Alberto Testa. L’anno dopo partecipa con Io, tu e le rose, che verrà ricordata però per via del biglietto d’addio scritto da Luigi Tenco. Nel ’70 interpreta invece Fin che la barca va e approda in tv grazie a La cugina Orietta, uno speciale di quattro appuntamenti sulla sua figura.

Orietta Berti si unisce in matrimonio con il marito Osvaldo Paterlini nel marzo del ’67. I due vivono una grandissima storia d’amore ancora oggi: per la cantante è stata una vera e propria fortuna conoscere il consorte. La coppia ha dato inoltre alla luce due figli maschi: Omar (1975) e Otis (1980). Quest’ultimo si è sposato di recente e ha dato alla luce la prima nipote della cantante, Olivia. Particolare il fatto che tutti i membri della famiglia abbiano in comune l’iniziale ‘O’ nel loro nome.