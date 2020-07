Oroscopo Branko – settimana dal 13 al 19 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 13 al 19 luglio 2020. Come sarà questa nuova settimana estiva per i segni zodiacali? Quali suggerimenti sarà il popolare astrologo istriano? Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana prossima.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko lunedì ti converrà fermarti per fare un piccolo controllo medico, martedì, poi, sarai del tutto assorbito dagli impegni lavorativi. Per fortuna sabato ti aspetta una serata divertente in compagni del partner e degli amici.

Toro

La tua settimana parte molto bene: lunedì, infatti, avrai grandi progetti da avviare. Se mancheranno i soldi necessari, è probabile che mercoledì arriveranno dei finanziatori in tuo aiuto. Giovedì, invece, arriveranno notizie relative a una compravendita.

Gemelli

I Gemelli sportivi inizieranno la settimana portando a casa delle belle vittorie, questo lunedì. Occhio a mercoledì, perché potresti avere il sonno inquieto per qualche tensione di troppo, giovedì riuscirai a rendere possibile un’impresa ardua.

Cancro

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko lunedì dovrai curare di più la tua forma fisica, magari facendo un piccolo controllo medico. Mercoledì potresti imbatterti in un incontro interessante, mentre il giorno dopo, giovedì, rischierai di cadere nella trappola della nostalgia.

Leone

Si prospetta una settimana davvero molto promettente! Lunedì sportivi otterranno record memorabili, mentre giovedì sarà una giornata all’insegna della vita mondana.Di bene in meglio la sfera relazionale anche venerdì, perché le stelle garantiscono nuovi incontri e possibili flirt.

Vergine

Come anticipa l’oroscopo di Branko martedì qualche Vergine farà o pianificherà un viaggio all’estero; giovedì, come suggerisce il noto astrologo, dovrai mirare in alto, perché le stelle ti appoggeranno. Domenica, invece, dovrai impegnarti ad allargare la tua rete di contatti.

Bilancia

Lunedì dovrai dedicarti a delle migliorie da fare in casa. Se mancheranno i soldi, non dovrai preoccuparti, perché martedì riceverai aiuti famigliari. Fai attenzione a domenica prossima, perché ci sarà qualcuno che farà il voltafaccia.

Scorpione

Come indicano le previsioni astrologiche di Branko martedì sarà una giornata produttiva per quel che riguarda le collaborazioni. Mercoledì potrebbe tornare alla ribalta l’ex coniuge, mentre giovedì ti aspetta una serata all’insegna della passione.

Sagittario

Martedì alcuni Sagittario saranno alla ricerca di un nuovo impiego, un nuovo percorso da intraprendere. Ed è probabile che qualcosa accada, perché mercoledì ci sono trasferimenti in vista. Occhio al tuo nervosismo, sabato!

Capricorno

I Capricorno che hanno appena iniziato una storia si accorgeranno martedì che si tratta di amore vero, per questo motivo sarà il caso di difenderlo a spada tratta da critiche e insidie mercoledì! Domenica potresti incappare nell’ex coniuge: mantieni la calma…

Acquario

La settimana comincerà decisamente bene, grazie a delle notizie in arrivo lunedì. Come consiglia il famoso astrologo mercoledì dovresti curare il corpo con una bella dieta depurativa, mentre giovedì si prospetta una serata all’insegna del romanticismo.

Pesci

Martedì potrebbe arrivare un’interessante offerta di lavoro da non sottovalutare, mentre venerdì dovrai fare molta attenzione a non cadere nel tranello delle provocazioni altrui. Meno male che il weekend ti regalerà un sabato sera piacevole.