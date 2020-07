Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 13 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 13 luglio 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di luglio: come partirà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Bella energia per l’Ariete, il Toro è molto agitato. L’amore ancora in primo piano per i Gemelli, mentre il Cancro ha bisogno di maggiore tranquillità. Per approfondire, vi proponiamo, più nel dettaglio, le previsioni astrologiche relative ai primi 4 segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel segno: questo vorrà dire una bella dose di energia in più per cominciare la settimana. E ti sarà molto utile, viste le difficoltà di lavoro degli ultimi giorni! Ci sono scelte importanti da fare oppure soluzioni da trovare, fatto sta che qualsiasi sia il tuo problema, tutto si sta muovendo molto lentamente. Per fortuna lunedì sarà una giornata piuttosto interessante, così come giovedì e venerdì.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020:Toro

Domani ti sentirai molto nervoso, forse perfino in ansia. Stai avendo problemi di carattere economico, alcune questioni relative alla casa. Dovrai prendere delle decisioni al più presto, qualcuno sta pensando a cercare un nuovo lavoro, ma come indica il popola astrologo di Rai2, fino a settembre si muoverà ben poco. C’è da dire che hai Giove e Saturno in buon aspetto, per cui qualcosa potrebbe spuntare fuori. In amore stai cominciando a recuperare in vista del mese di agosto.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora Venere nel tuo segno e ci resterà fino ai primi di agosto. È un periodo molto fortunato per i sentimenti: le coppie potranno fare cose belle, progetti importanti. I single avranno la possibilità di fare nuovi incontri, mentre chi sta vivendo due storie in contemporanea, chi è coinvolto in un rapporto ormai consumato, potrebbe fare una scelta drastica.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Cancro

Ci sono ancora molte difficoltà dal punto di vista lavorativo. Da tempo stai cercando di ritrovare maggiore serenità, ma no è facile! Avere Saturno e Giove in aspetto contrario ti procura nuovi dubbi circa il futuro. Chi lavora in proprio, probabilmente, dovrà fare cambiamenti importanti, come i soci o qualche fornitore. Qualcun altro sta aspettando novità che tardano ad arrivare. Per il momento è importante ritrovare un po’ di tranquillità interiore.