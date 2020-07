Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 13 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 13 luglio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana estiva: come inizierà per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? La settimana per il Leone parte abbastanza bene, stelle fortunate per la Vergine. Stelle intriganti sul fronte relazionale per la Bilancia e lo Scorpione. Se volete approfondire, ecco, nel dettaglio, le previsioni astrologiche relative ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata abbastanza positiva, mentre martedì e mercoledì richiederanno più cautela. Ciò che devi fare ora, più di ogni altra cosa. è scordare un torto subito sul lavoro. Per te, che sei un segno molto orgoglioso, non sarà cosa facile, ma evitare le polemiche sarà più utile che reagire con orgoglio. Il weekend ti regalerà emozioni più piacevoli!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020: Vergine

Domani e fino a mercoledì hai stelle molto interessanti, per cui rimboccati le maniche e fatti valere! Anche se le vicende degli ultimi mesi, da marzo in poi, ti hanno turbato parecchio, la tua situazione, a livello astrologico, parla di una bella crescita. E quando si ha un oroscopo così fortunato, sarà più facile superare qualsiasi problema ed evento imprevisto.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Bilancia

Nei prossimi giorni in amore le cose andranno molto bene. Le stelle favoriscono soprattutto i nuovi incontri. Cerca di trovare conforto nei sentimenti, perché sul lavoro i problemi da risolvere saranno ancora molti. È da tempo che sei in crisi o, comunque, sotto pressione da questo punto di vista; alcuni investimenti, fatti in passato, sono stati gestiti male. Se, però, questi mesi saranno ancora faticosi, sappi che alla fine dell’anno tornerai a essere uno fra i segni più fortunati.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai il Sole in ottimo aspetto e Saturno e Giove in aspetto positivo: la settimana partirà nel migliore dei modi! Questo lunedì porterà qualche beneficio, ma il weekend ti regalerà decisamente migliori opportunità. In amore stai ritrovando l’armonia. Ora ti arrabbi meno, stai capendo che il partner ha bisogno di più attenzioni da parte tua. Chi farà qualche conoscenza in questi giorni, potrà contare sul sostegno delle stelle per avere sviluppi interessanti.