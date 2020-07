Parma – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Parma – Bologna è una delle partite della 32° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Tardini di Parma, domenica 12 luglio 2020 alle ore 19.30. La sfida vede il Parma, dodicesimo in classifica a 39 punti, affrontare la decima in classifica, il Bologna, che di punti ne ha raccolti 41 superando due turni fa proprio i ducali in classifica. Le due squadre non hanno ormai più molto da chiedere al campionato, ma il derby della via Emilia porta sempre motivazioni nei giocatori delle due squadre, anche se senza pubblico queste si faranno sentire meno del solito.

Parma – Bologna – Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All. D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Schouten, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Parma – Bologna – Pronostico

Il Parma reduce da quattro sconfitte consecutive ha bisogno di un risultato per risollevare il molare e la propria classifica, che pur priva di preoccupazioni risulta oggi deficitaria rispetto al rendimento nel resto della stagione. Il Bologna ha un andamento altalenante, che lo vede nella recente forma fare meglio in trasferta (2 vittorie su 2 nelle ultime 5 partite) che in casa (2 sconfitte e un pari contro Juventus, Sassuolo e Cagliari). Questo incrocio di rendimenti ci fa propendere per il Segno X.

Parma – Bologna – Dove vederla in tv e streaming

Parma – Bologna sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport sul canale 252 e da Sky Sport Serie A sul canale 252. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Parma – Bologna anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.