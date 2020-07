Calciomercato Fiorentina – Si avvicina un’ex Juventus

Calciomercato Fiorentina – Commisso sta cercando di comporre una rosa all’altezza dei suoi progetti e consegnarla nelle mani di un degno condottiero. Sicuramente il primo a non essere un tesserato viola nel prossimo campionato è Iachini, che al termine di questa stagione non avrà il rinnovo del contratto.

Dopo aver cercato di mettere sotto contratto un giocatore d’esperienza come Thiago Silva, il presidente viola, vorrebbe portare un’attaccante d’esperienza, che ha già militato nel nostro campionato si tratta del croato Mario Mandzukic, ex Juventus e Bayer Monaco.

Calciomercato Fiorentina – Mandzukic a un passo

I viola si erano interessati all’attaccante già nelle score settimane, dopo che lo stesso Mandzukic aveva rescisso il suo contratto con l’Al Duhail, squadra in cui militava dopo l’addio ai bianconeri.

Si era trasferito in Arabia dopo che Sarri lo ha dichiarato fuori dal suo progetto, dopo soli 6 mesi il croato può tornare in Italia, e far tornare a sognare i tifosi viola. La trattativa sta proseguendo nel migliore dei modi e Commisso spera di chiudere l’affare nelle prossime settimane, e già nei prossimi giorni cercherà il primo contatto. Mandzukic potrebbe accettare senza nessun problema questa nuova sfida, e se arriverà anche Thiago Silva, con Ribery sta nascendo una Fiorentina piena di qualità ed esperienza, che con i giovani che si ritrovano in rosa, stanno creando il giusto mix per cercare di tornare in alto non dover ogni anno lottare per non retrocedere, ma lottare per un posto in Europa.

Il mercato chiuderà ad ottobre e i colpi di scena sono dietro l’angolo, vedremo Commisso quali altri colpi metterà a segno, ma sicuramente se arriverà Spalletti si troverà una rosa ben formata, e che può fare un grande campionato, rivelandosi la sorpresa del futuro.