Il giovane Montalbano 2, secondo episodio – Anticipazioni 20 luglio

Il giovane Montalbano 2 ritorna in replica con il secondo episodio nella prima serata del 20 luglio 2020. Dal titolo “La stanza numero due“, seguiremo il protagonista nel corso di una nuova indagine.

Le anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 intanto ci svelano che la nuova trama ruoterà attorno a tre diversi racconti di Andrea Camilleri. Il primo dà il titolo alla puntata, seguito da La lettera anonima, presente nella raccolta Un mese con Montalbano, e da I due filosofi ed il tempo.

Dove siamo rimasti

Salvo indaga sulla morte di un 50enne ucciso a sangue freddo e con un unico colpo di pistola. A Vigata nessuno sa spiegarsi il motivo: la vittima era una persona mite e aveva solo il vizio di inseguire i carri funebri. Intanto, il geometra Guarraci rivela a Salvo che la moglie potrebbe essere stata rapita. La donna verrà ritrovata tempo dopo priva di vita, uccisa il giorno stesso della sua scomparsa.

Il giovane Montalbano 2, seconda puntata – Anticipazioni e trama

Salvo (Michele Riondino) cerca di salvare un cliente dell’hotel Riviera, andato a fuoco. L’uomo però muore e la squadra scopre che l’incendio è doloso. I sospetti si dirigono verso il proprietario, Aurelio Ciulla, per via dell’assicurazione incassata. Le piste riguardano anche alcuni clienti sopravvissuti all’incendio: Salvo però entrerà in contatto con un negoziatore immobiliare che negli ultimi tempi è intervenuto per sedare la guerra fra i Sinagra e i Cuffaro. Al tempo stesso, il protagonista si occupa dei preparativi del suo imminente matrimonio con Livia (Sarah Felberbaum), anche se con difficoltà. Le anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci rivelano che il caso verrà concluso grazie alla scoperta che il vero bersaglio non è la vittima uccisa.