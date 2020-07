Crotone – Pordenone – Probabili formazioni – Pronostico – dove vederla in tv e streaming

By

Crotone – Pordenone è una delle gare che verranno disputate questa sera, e valida per la 34° giornata del campionato di Serie B. La partita verrà disputata allo Scida di Crotone, ed il match è valido per la seconda posizione. I calabresi sono dietro al Benevento ed hanno 3 punti di vantaggio sui neroverdi a 4 giornate dal termine, una vittoria vorrebbe dire essere con un piede in Serie A.

Entrambi i club arrivano da una vittoria, il Crotone ha battuto per 3-1 il Cittadella, mentre il Pordenone ha vinto per 1-0 contro il Pisa. Vittorie che hanno alzato il morale delle due squadre, pronte a darsi battaglia per l’assalto alla promozione diretta nella massima serie.

Crotone – Pordenone: Probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Nwankwo, Messias. All. Stroppa

Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Ciurria, Candellone. All. Tesser.

Crotone – Pordenone: Pronostico

Le due squadre vogliono entrambe far risultato, anche se i padroni di casa nel post covid hanno battuto anche i campioni del Benevento, e sembrano avere più fame di vittoria. Per questo motivo prevediamo un 1X per questo match.

Crotone – Pordenone: Dove vederla in tv e streaming

Questa gara così come tutte le altre gare della categoria, saranno trasmesse dalla piattaforma di DAZN, nello specifico questo match sarà visibile dalle ore 21:00. Inoltre si può seguire l’incontro anche sull’applicazione dedicata, scaricabile sia per Android che per Apple.