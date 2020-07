Entella – Pisa – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Entella – Pisa si affrontano stasera alle ore 21:00 per la 34a giornata del campionato di Serie B, in una sfida che può essere uno spartiacque tra la zona play-off e quella play-out. Entrambe si giocano tantissimo.

Entella – Pisa: come arrivano alla gara

L’Entella è reduce da due pareggi consecutivi per 1-1, il primo conquistato in casa con il Chievo, il secondo in trasferta contro la Juve Stabia. mentre la vittoria manca da 4 giornate. Attualmente la squadra ligure si trova in una posizione ibrida di classifica, vicina sia ai play-off che ai play-out, molto del suo finale di stagione passa attraverso questa sfida, perchè in caso di successo aggancerebbe proprio il Pisa e potrebbe ancora lottare per le zone alte, in caso di sconfitta invece, dovrà iniziare a guardarsi le spalle.

Il Pisa dopo tre vittorie di fila è caduto nell’ultima giornata in casa del Pordenone di misura. Questo non toglie nulla al buonissimo cammino che i toscani stanno portando avanti da inizio di stagione, ma tornare a vincere stasera significherebbe fare un enorme passo avanti verso i play-off, obiettivo ad inizio anno impensabile per la compagine toscana.

Entella – Pisa: Pronostico

Gara molto combattuta con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti, alla fine crediamo che possa venir fuori un pareggio spettacolare, per questo consigliamo la giocata sul segno X + Gol

Entella – Pisa: Probabili formazioni

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli, Settembrini, Paolucci; Schenetti; De Luca, Morra. Allenatore: Roberto Boscaglia.

PISA (4-3-1-2): Gori; Meroni, Benedetti, Varnier; Pisano, Gucher, De Vitis, Siega, Lisi; Vido, Marconi. Allenatore: Luca D’Angelo.

Entella – Pisa: Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Entella e Pisa, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00 lunedì 13 luglio 2020, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN.