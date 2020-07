DIRETTA STREAMING – Cosenza – Perugia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

La 34esima giornata di Serie B avrà inizio con il match Cosenza – Perugia, partita che avrà inizio alle ore 18.45 lunedì 13 luglio.

Stato di forma delle squadre

Situazione decisamente complicata per il Cosenza, che dovrà provare fino all’ultimo a invertire il trend per cercare di conquistare la permanenza in serie cadetta: i lupi sono attualmente penultimi in graduatoria con 31 punti, a 6 di distanza dalla zona playout.

Metà classifica per il Perugia che al netto di una stagione non positiva secondo i piani della dirigenza, proverà a disputare un finale di torneo all’altezza, sebbene le ultime partite non siano state particolarmente positive.

Cosenza – Perugia – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

La partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre sul canale RaiSport.

Cosenza – Perugia – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.