F1 Passion – Binotto: ” Sbagliato il progetto della vettura. Dovevamo fare punti”

Dopo un sabato nero, per la Ferrari una domenica ancora peggiore con l’autoscontro Leclerc-Vettel che ha dato un doppio zero nella casella punti della rossa. Il team principal Mattia Binotto la vede così: “Non si tratta di fare accuse ma lavorare compatti, la dinamica è stata molto chiara, infatti Leclerc si è scusato con tutti.

Il problema è che non possiamo partire dal fondo della classifica, dobbiamo stare più avanti. Charles ha riconosciuto l’errore, entrambi i nostri piloti sono dispiaciuti, finire così il weekend non è il modo giusto. Era importante fare punti, soprattutto in questo momento dove non siamo brillanti in performance. Il rammarico è non aver completato la gara, praticamente non abbiamo corso”.

Il numero uno della Ferrari entra poi nel merito tecnico della questione: “Non abbiamo potuto fare confronti rispetto allo scorso weekend purtroppo, non vogliamo vedere due Ferrari ferme dopo soli due giri. Come uscirne? Uscire da questa situazione non è banale, intanto dobbiamo capire l’origine del problema, solo così possiamo progredire. Può anche essere un problema di concetto alla base del progetto, l’importante in questo momento è essere aperti e analizzare tutto da ogni punto di vista”.