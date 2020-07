Inter – Torino – Probabili formazioni – Pronostico – Diretta tv e streaming

By

Inter – Torino sarà il posticipo della 32° giornata del campionato di Serie A. A Milano i nerazzurri ospitano il Torino di Moreno Longo, fischio d’inizio del match fissato alle ore 21:45.

I padroni di casa dopo il 6-0 al Brescia hanno totalizzato 1 solo punto nelle ultime due partite contro Bologna e Hellas Verona, e questa sera vorrebbero tornare alla vittoria. Conte nelle ultime ore ha perso, ancora per infortunio, Vecino che salterà questa partita e dovrà monitorare le sue condizioni. I granata arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro al Brescia per 3-1, vittoria che ha dato morale ed entusiasmo agli uomini di Longo, che arrivavano da 3 sconfitte consecutive.

L’Inter è momentaneamente al 4° posto, dopo che l’Atalanta ha pareggiato con la Juve, e in caso di vittoria tornerebbe al 3° posto e si avvicinerebbe al 2° posto occupato dalla Lazio che ha perso la sua partita contro il Sassuolo. Il Torino è in piena lotta salvezza, momentaneamente al 16° posto con 5 punti di vantaggio sulla 18° e con una vittoria balzerebbe al 13° posto occupato al momento dalla Fiorentina. La vittoria servirebbe ad entrambi i club e per questo motivo sarà una partita bella fino al fischio finale.

Inter – Torino: Probabili formazioni

Vecino accusa un dolore fisico e non sarà disponibile in questo match, da valutare anche le condizioni fisiche di Lukaku, che partirà dalla panchina, a favore del tandem Sanchez– Lautaro Martinez. Ancora out anche Sensi e Barella, mentre rientrano gli squalificati D’Ambrosio, ex del match, e Bastoni

Nei granata un solo indisponibile, Baselli, che ha già terminata la sua stagione, mentre non sarà della partita lo squalificato Zaza, al suo posto giocherà Verdi. Ancora titolare Ansaldi, che dopo l’infortunio deve ritrovare le giocate che in passato hanno portato punti in casa toro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Torino: (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Longo

Inter – Torino: Pronostico

Viste le condizione delle due squadre, le posizioni in classifica, e le ambizioni dei club, ma visti anche gli ultimi risultati, prevediamo un sego GOL per questo match.

Inter – Torino: Dove vederla in tv e streaming

Il match che avrà inizio alle ore 21:45 sarà trasmesso sulla piattaforma Sky, potrete seguire la partita sui canali dedicati Sky Sport, e Sky Sport Uno. Mentre per i possessori sia di Android che di Apple, e per gli abbonati, è possibile seguire il match tramite l’applicazione Sky Go.