Milan News – Calciomercato: si punta un giovane difensore della Ligue 1

Milan News – Calciomercato: sul fronte degli arrivi si apre una nuova pista per il Milan che porta in Ligue 1. Diversi rumors di mercato sostengono che la dirigenza rossonera abbia già avviato i contatti per impostare la trattativa per il trasferimento di Wesley Fofana. Si tratta di un giovane difensore centrale, classe 2000, che milita nel Saint Etienne. Società con la quale ha da poco rinnovato il contratto, che era in scadenza nel 2021, strappando però una promessa: via libera di fronte all’offerta di un club importante.

Milan News – Calciomercato: si punta ad un giovane difensore della Ligue 1

E il Milan lo è senza ombra di dubbio, un club importante. Specialmente per un giocatore giovane e di grandi prospettive come Wesley Fofana. Centrale difensivo di piede destro, alto 1.90, dotato nel gioco aereo e nel contrasto. Gli osservatori ne hanno segnalato anche la discreta personalità, nonostante la giovane età, e la capacità di guidare il reparto. Veloce, forse ancora un po’ irruento: una caratteristica da limare in un campionato come quello italiano. Abituato a giocare coi piedi, viene considerato come il partner ideale per Romagnoli e come un profilo idoneo al nuovo progetto tecnico-societario.

Dal punto di vista tecnico, perché il giocatore è bravo e veloce nella copertura degli inserimenti, e consentirebbe così alla linea di giocare alta senza timore di dover recuperare all’indietro. Dal punto di vista societario, invece, l’età e il prezzo del cartellino ne fanno un investimento potenziale anche in chiave futura, quando il suo talento – si spera – sarà definitivamente sbocciato. Tra 5 stagioni il giocatore non avrebbe ancora compiuto 25 anni. Il Milan ha allacciato i contatti ma, secondo quanto raccolto, si è visto rifiutare la prima offerta per il cartellino del giocatore. Starebbe quindi lavorando con gli agenti del ragazzo, un po’ per forzare la mano al Saint Etienne, e un po’ per capire che tipo di offerta potrebbe essere accettata dal club francese.