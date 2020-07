Ricetta dolcetti al cocco: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi andremo a proporvi una ricetta molto estiva, un dolcetto semplice e veloce da preparare, ma allo stesso tempo buonissimo, stiamo parlando dei dolcetti al cocco. Queste fresche e candide sfere sono perfette per tutte le occasioni in cui si hanno molti invitati e poco tempo. Inoltre, avete bisogno di pochissimi ingredienti per prepararle.

Dolcetti al cocco – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete circa 35 dolcetti al cocco.

Cocco rapè 250 g

Ricotta vaccina 500 g

Zucchero a velo 100 g

Per guarnire:

Cocco rapè 50 g

Dolcetti al cocco – Preparazione

Per preparare le palline di cocco iniziate a setacciare la ricotta all’interno di una ciotola per renderla più cremosa, poi unite lo zucchero a velo e mescolate il tutto con una spatola.

Una volta ottenuto un composto uniforme, aggiungete anche 250 g di cocco rapè e mescolate nuovamente, fino ad incorporarlo uniformemente. A questo punto con un cucchiaio prelevate circa 20 g di impasto, trasferitelo sul palmo della mano e lavoratelo in modo da ricavare una pallina.

Adagiatela in una ciotolina dove avrete posto il cocco rapè per la guarnizione finale e muovetela delicatamente in modo da ricoprire l’intera superficie. Man a mano che le realizzate, trasferite le palline di cocco su un vassoio.

Potete trasferirle in frigorifero per circa 10 minuti prima di servirle in modo che si compattino leggermente e soprattutto acquistino freschezza. I vostri dolcetti al cocco sono pronti potete servirli.

Dolcetti al cocco – Consigli utili

I dolcetti al cocco possono essere conservate in frigorifero per massimo 2 giorni.

Utilizzate una ricotta fresca piuttosto asciutta, altrimenti ponetela all’interno di un colino e trasferitela in frigorifero per almeno 2 ore.