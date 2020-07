Calciomercato Fiorentina – Spunta un nome nuovo per l’attacco. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina vuole tornare a primeggiare, e il suo presidente è convinto di poter portare la sua società a competere nuovamente con le prime della classe. Nei giorni scorsi per il reparto offensivo è stato fatto il nome di Mandzukic, ma non solo anche Thiago Silva nelle scorse settimane è stato accostato ai viola. Mentre Tonali ha rifiutato le avance dei viola nei suoi confronti.

Ma non è solo un mercato in entrata quello della Fiorentina, si guarda anche alle uscite con Milenkovic sempre più vicino all’addio e con un Chiesa che sembra in collisione col club e che potrebbe andare a giocare a Torino in direzione Juventus.

Oltre ai calciatori si parla molto anche di allenatori, Iachini è risaputo che non prolungherà il suo contratto con il club viola, che è alla ricerca di un degno condottiero per il prossimo anno, e salgono sempre di più le quote di Spalletti, che è in pole per prendere il posto del collega.

Calciomercato fiorentina – Cardona nel mirino dei viola

Come detto la Fiorentina sta cercando un grande attaccante per il prossimo anno, e già con l’arrivo di Cutrone a gennaio è partita la rivoluzione del club, che sta cercando di tornare ai massimi livelli. Nelle ultime ore Commisso ha messo nel mirino un attaccante che nell’ultima stagione ha giocato nel Brest segnando 6 gol in 21 presenze. Si tratta di Irvin Cardona.

Il giovane calciatore ha origini maltesi ed un classe ’97. Con la società francese ha fatto vedere tutta la sua bravura, ed ha attirato su di se gli occhi di molte società tra cui la Fiorentina, che vuole iniziare i contatti con l’entourage del giocatore e provare a prendere questo calciatore.

Vedremo questa trattativa come e se proseguirà, nel frattempo continua il lavoro della squadra per evitare di finire nel treno della retrocessione, e finire il campionato in tranquillità.