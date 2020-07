Calciomercato Torino – Interesse per un forte difensore del Barcellona: ecco chi è – Video

Calciomercato Torino – Inizia a muoversi sul serio la società granata in vista della prossima stagione. Più di una l’opzione per sostituire al centro della difesa il sicuro partente N’Koulou.

Clamoroso dalla Spagna: Torino vuole Umtiti

Dalla Spagna rimbalza una voce nelle ultime ore che danno il Torino all’assalto del centrale difensivo del Barcellona Samuel Umtiti. I blaugrana hanno aperto alla cessione del forte difensore francese e i granata si sono fiondati non appena hanno saputo di questa opportunità superando altre squadre italiane come Roma e Napoli.

L’operazione non è tra le più semplici visti i costi, ma il ds Vagnati sta comunque monitorando la situazione per essere pronto a presentare un’offerta che possa accontentare il club e il calciatore.

Calciomercato Torino: Sarr resta in pole

Quella di Umtiti è al momento una suggestione più che una vera opzione, mentre resta un obiettivo concreto quello riguardante l’altro francese da poco svincolatosi dal Nizza Malang Sarr.

Essendo svincolato è più facile trattare con Sarr, perchè la società dovrà trovare l’accordo solo sull’ingaggio del calciatore senza spendere nulla per il cartellino ed in tal senso i contatti con l’entourage del difensore sono quasi giornalieri per arrivare ad una conclusione positiva dell’affare.

Il nodo allenatore: serve prima la matematica salvezza

E’ certo che Moreno Longo non sarà alla guida della squadra il prossimo anno, ma per trovare il sostituto bisogna conquistare prima la salvezza matematica, perchè gli allenatori sulla lista di Cairo, tra cui Giampaolo e Pioli, non accetterebbero in caso di retrocessione. Quindi per sciogliere il nodo riguardante l’allenatore del futuro Cairo spera di poter festeggiare alla salvezza con anticipo così da poter intavolare una trattativa con uno dei suoi pupilli.

Umtiti: Il Video delle giocate che fa sognare i tifosi granata

Ritornando ad Umtiti, i tifosi granata sarebbero entusiasti del colpo da 90 che potrebbe mettere a segno la società e guardando questo video l’entusiasmo può solo aumentare: