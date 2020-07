DIRETTA ATALANTA BRESCIA – Formazioni ufficiali e risultato LIVE – Streaming SKY

Diretta Atalanta Brescia – Si ricomincia ancora una volta con una nuova giornata di Serie A. Per la precisione siamo all’inizio della giornata numero 33 e la prima partita vede davanti l’Atalanta ed il Brescia.

I padroni di casa hanno voglia di fare punti per conquistare un secondo posto in classifica che oltre al livello di obiettivo è importante anche a livello economico. Tra il quarto ed il secondo posto ballano infatti circa 10 milioni di euro.

Gli ospiti invece sperano ancora in un miracolo per la salvezza anche se è molto complicata. Attualmente sono penultimi in classifica a +2 sulla SPAL ultima in classifica ma a -8 dal terzultimo posto. I punti di distacco dal Genoa, che occupa la quartultima posizione, sono invece nove.

Atalanta-Brescia – Formazioni Ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atalanta Brescia saranno disponibili a breve ma intanto possiamo andare a vedere quali saranno le probabili formazioni del match.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Dessena, Viviani, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

Atalanta-Brescia – TV e streaming

Atalanta-Brescia si potrà vedere in diretta su Sky. Per poter vedere la partita dovrete infatti essere abbonati ma potrete vederla anche in diretta streaming. Infatti potrete utilizzare sia SkyGo che NowTV per vedere Atalanta Brescia in diretta streaming.

Atalanta-Brescia – DIRETTA

Saremo in diretta con voi per seguire in tempo reale Atalanta-Brescia. Qui di seguito infatti troverete il livematch della partita con Risultato LIVE ed azioni più importanti.