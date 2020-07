Roma news – Tre club inglese sul mediano, Schick verso il definitivo addio

Calciomercato Roma – Arrivano le prime cessioni in casa giallorossa, mentre Perotti si allontana dalla capitale, il portiere Pau Lopez, attraverso il suo agente ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di muoversi dal club.

Non è finita qui, la società ha informato Pellegrini che al di là della clausola se arrivasse una buona offerta per il giocatore verrebbe presa in considerazione, poiché il club ha bisogno di fondi e sicuramente con il centrocampista italiano si possono ricavare molti soldi cash. Nelle ultime ore si è parlato molto anche di attaccanti, Milik ha gelato gli animi dei tifosi giallorossi, facendo capire che in testa ha solo la volontà di andare a giocare nella Juventus, e che non prenderà in considerazione altre offerte.

Roma news – Schick sempre più vicino al Milan

Nelle ultime ore il Milan ha superato il Lipsia per aggiudicarsi l’attaccante dei giallorossi Patrik Schick, il giovane ceco nel corso dell ultimo anno è stato in prestito alla squadre tedesca, mettendo a segno ben 10 gol. Il Lipsia non ha esercitato il rinnovo per cercare uno sconto del prezzo e riportare Schick in rosa.

Nella trattativa si è inserito il Milan in maniera prepotente e nelle ultime ore pare abbia preso un notevole vantaggio per l’attaccante. Si sono intensificati i contatti tra il club rossonero e l’agente del giocatore, che intende trovare al più presto una soluzione per il suo futuro che sarà sicuramente lontano da Roma.

Vedremo se le pretese del club giallorosso permetteranno ad una tra Lipsia e Milan ad aggiudicarsi l’attaccante, per il momento siamo agli inizi di una vera e propria asta, che rischia di beffare i tedeschi sicuri di poter riprendere il giocatore ad un prezzo minore.

Calciomercato Roma – 3 squadre di Premier su Diawara

Il mercato in uscita della Roma non si ferma, e oltre a Pellegrini potrebbe partire anche il 22 enne centrocampista Diawara. Nelle ultime ore si è parlato molto di un suo possibile addio, in direzione Premier.

Tottenham, Leicester e Newcastle questi i club che si sono mobilitati per ricevere informazioni sul giocatore. Anche in questo caso la società ha dichiarato apertamente che in caso di buona offerta verrà presa in considerazione, e che anche per il centrocampista vale lo stesso discorso fatto per Pellegrini e non solo. Quello che il club giallorosso ha fatto capire è che al momento con questa situazione societaria nessuno è indispensabile, e tutti sono diventati possibili partenti.