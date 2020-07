Bologna – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

Andrà in scena alle ore 19.30 di mercoledì 15 luglio la sfida che vedrà contrapporsi Bologna e Napoli, partita di campionato valida per la 33esima giornata di Serie A.

Lo stato di forma di Bologna e Napoli

La sfida al Dall’Ara vedrà i padroni di casa protagonisti di un buon campionato, essendo al 10° posto in graduatoria con 42 punti, sebbene dopo risultati piuttosto inusuali ottenuti di recente: alla prestigiosa vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter, è seguita la sconfitta casalinga contro il Sassuolo ed il pareggio ottenuto in maniera rocambolesca contro il Parma, che ha raggiunto la parità negli ultimi minuti della partita.

Il Napoli ha giocato bene contro il Milan pur concretizzando poco, e sebbene non abbia urgenza di far punti, essendo già qualificato per l’Europa League, il tecnico Gattuso vorrà spronare i suoi per ottenere la vittoria.

Bologna – Napoli – Probabili formazioni

Niente Bani per il Bologna, che ha terminato la sua stagione causa infortunio, al suo posto ballottaggio Denswil-Tomiyasu. Al centro del campo è stato recuperato Poli che potrebbe affiancare Dominiguez e Medel. In attacco niente Orsolini per scelta tecnica, possibile l’impiego di Barrow e Sansone dietro a Palacio.

Data la panchina lunga, Gattuso dovrebbe operare qualche cambio: Demme ritornerà titolare al posto di Lobotka, Manolas prenderà il posto di Maksimovic in difesa e Politano/Milik sostituiranno Callejon e Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Bologna – Napoli – Pronostico

Data la buona forma in fase offensiva del Bologna, sommata al buon momento del Napoli, e nessuna pressione particolare in ambito di classifica, la sfida potrebbe riservare diversi goal. Ecco perchè consigliamo di giocare l’Over 2,5.

Bologna – Napoli – Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Bologna e Napoli andrà in onda su DAZN, emittente che la renderà visibile accedendo al sito ufficiale tramite computer e attraverso l’app ufficiale, disponibile per ogni dispositivo Android e iOs. Per i clienti Sky che hanno il pacchetto DAZN attivato, potranno vedere la partita sintonizzandosi sul canale DAZN1, presente al canale 209 sul satellite.