Bologna – Napoli – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Inizierà tra poco la sfida che vedrà il Bologna affrontare il Napoli, in una partita valida per la 33esima giornata di Serie A 2019/20.

Bologna – Napoli – Ultime dai campi

Diverse mancanze per la squadra di Mihajlovic, sia per infortunio che per scelta tecnica: stagione terminata in anticipo per Bani, dovrebbe essere Tomiyasu a sostituirlo, con Danilo, più difficile l’impiego di Denswil. Sugli esterni Dijks e Mbaye, mentre in mediana Medel e Dominguez con l’alternativa Pioli. Mihajlovic ha “bacchettato” Orsolini: giocherà Skov Olsen al suo posto, Barrow e Soriano a supporto di Palacio.

Napoli con diversi sicuri cambi rispetto alla gara del San Paolo: Lozano scalpita per una chance da titolare, anche se Insigne resta favorito: Politano al posto di Callejon e Milik che farà staffetta con Mertens, Demme si riprende il ruolo di metronomo e Elmas torna titolare.

Bologna – Napoli – Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.