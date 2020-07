Lecce – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Lecce – Fiorentina è una delle partite della 33° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Via del Mare di Lecce, oggi mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida rappresenta uno scontro diretto per la salvezza, anche se i viola sono decisamente messi meglio in classifica: il Lecce è 18° a 29 punti, la Fiorentina è 13° a 36 punti.

Lecce – Fiorentina – Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Lecce – Fiorentina – Pronostico

Squadre che arrivano alla partita con una mini-striscia di risultati positivi: il Lecce ha vinto contro la Lazio in casa e pareggiato a Cagliari, la Fiorentina è reduce da due pareggi interni consecutivi contro Verona e Cagliari dopo la vittoria esterna contro il Parma. La gara si annuncia piuttosto equilibrata perché le motivazioni dei salentini accorceranno il divario tecnico tra le rose. Il match è potenzialmente da tripla per la natura incerta della sfida, tanto più in un momento così delicato e complesso della stagione. Meglio andare sul pronostico relativo al numero di goal: puntiamo sull’esito Over 2.5.

Lecce – Fiorentina – Dove vederla in tv e streaming

Lecce – Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Roma-Parma su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.