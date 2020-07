Lecce – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Lecce – Fiorentina rientra nel programma del mercoledì della 33° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 21.45, allo Stadio Via del Mare di Lecce, sede delle partite interne della squadra salentina. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Squadre distanti in classifica sette punti ma reduci entrambe da alcuni risultati utili consecutivi. La viola difende il distacco dall’assalto di un Lecce che cerca punti salvezza. La gara sarà trasmessa da DAZN.

Lecce – Fiorentina Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda. Terreno del Via del Mare in buone condizioni. Liverani ha perso Falco e Calderoni nella trasferta di Cagliari: si aggiungo alla lista infortunati composta da Lapadula, Meccariello e Rossettini. Per questo motivo spazio a Rispoli sulla fascia e Paz al centro della difesa. Mancosu è il faro del gioco alle spalle di Babacar. Iachini ha a disposizione l’intera rosa tranne Benassi. Dragowski confermato tra i pali, Milenkovic e Pezzella inamovibili davanti a lui. A centrocampo l’equilibrio è stato trovato nel trio formato da Duncan, Pulgar e Castrovilli. Scelte importanti in attacco.

Lecce – Fiorentina Formazioni Ufficiali

Lecce – Fiorentina, 33° Giornata Serie A 2019/20

Stadio Via del Mare, Lecce, Mercoledì 15 Luglio 2020, h 21.45



LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.