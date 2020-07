Sampdoria – Cagliari – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Tutto pronto al Ferraris di Genova per la gara tra Sampdoria e Cagliari valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019/20. Calcio d’inizio alle ore 19.30

La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno.

Sampdoria – Cagliari – Ultime dai campi

Mister Ranieri, ha recuperato Ramirez ma non Tonelli e Vieira, potrebbe rilanciare dal 1′ in attacco Gabbiadini in coppia con Quagliarella. A centrocampo ballottaggio Jankto-Linetty mentre in difesa Augello-Murru.

Mister Zenga non potrà contare su Nainggolan per infortunio (a rischio anche il proseguo della stagione) e al suo posto ballottaggio Birsa-Pereiro. In difesa dovrebbe riprendere il suo posto Ceppitelli. Ancora out Oliva e Pellegrini.

Sampdoria – Cagliari – Formazioni Ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.