Sassuolo – Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo – Juventus è una delle gare valide per la 33° giornata di Serie A. Il match verrà disputato alle ore 21:45 di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di De Zerbi non ha più nulla da chiedere a questo campionato, visti i tanti punti di differenza nei confronti del Milan 7°, impossibile per i neroverdi centrare un posto in Europa.

I bianconeri vogliono chiudere quanto prima il discorso campionato e i 3 punti varrebbero oro in questo momento per la squadra di Sarri visto che arriva da un pareggio con l’Atalanta e una sconfitta con il Milan.

Il Sassuolo arriva da 4 vittorie consecutive tra cui l’ultima ai danni della Lazio, la partita promette spettacolo anche se CR7 e company potrebbero far terminare il momento d’oro della squadra allenata da De Zerbi.

Sassuolo – Juventus: Probabili formazioni

Si rivedranno titolari Caputo e Berardi, con Boga in attacco, mentre in difesa l’esperienza di Chiriches sarò messa a disposizione dei compagni, assenti Defrel e Obiang insieme al lungodegente Romagna. Sarri dovrà fare a meno di Cuadrado squalificato e degli infortunati Khedira e De Sciglio. Spazio in difesa per Danilo, mentre potrebbe giocare Rugani al fianco di De Ligt.

Sassuolo ( 4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Juventus ( 4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Liga, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sassuolo – Juventus: Pronostico

Difficile ipotizzare una sconfitta della Juve in casa di un ottimo Sassuolo, ma che potrebbe non avere più gli stimoli adatti. La difesa dei bianconeri soffre molto le ripartenza e per questi motivi ipotizziamo un segno 2+GOL per questa partita.

Sassuolo – Juventus: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso sulla piattaforma Sky e sui suoi canali dedicati Sky Sport. Inoltre per i possessori di abbonamento, sarà possibile visionare la partita anche sull’applicazione dedicata Sky Go, scaricabile sia per Android che per Apple.