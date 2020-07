Udinese – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Udinese – Lazio è una sfida molto interessante della 33a giornata di Serie A, che si gioca questa sera alle ore 21:45. I padroni di casa vogliono mettere al sicuro la salvezza, gli ospiti devono rialzarsi dopo gli ultimi deludenti risultati.

Udinese – Lazio: come arrivano alla gara

L’Udinese è alla seconda partita consecutiva in casa, la prima è andata decisamente male, perchè i friulani si sono inchinati alla Sampdoria per 1-3 interrompendo così una serie positiva che durava da tre giornate e facendosi agganciare proprio dai blucerchiati in classifica. Il margine sulla zona salvezza è di 6 punti e i ragazzi di Gotti vogliono blindare la Serie A il prima possibile. Stasera proveranno ad approfittare del momento critico dei laziali.

La Lazio ha letteralmente buttato al vento l’occasione per vincere uno scudetto storico, infatti la squadra di Inzaghi non ha saputo approfittare del calendario favorevole e dei passi della Juve, che ha raccolto nelle ultime due gare un solo punto, anzi, Immobile e compagni hanno fatto peggio perdendo le ultime tre sfide e ritrovandosi in questo momento al terzo posto a pari punti con l’Inter e a meno 8 dai bianconeri. Questa sera devono tornare a vincere per tentare quanto meno di riprendersi il secondo posto e non gettare anche quanto di buono fatto lungo l’arco dell’intera stagione.

Udinese – Lazio: Il pronostico

Si sfidano due squadre che in questo momento sono delle mine vaganti e questo rende tutto più difficile, ma noi vogliamo credere nella voglia di rivincita della Lazio, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Udinese – Lazio: Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mandragora, Prodl

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

Squalificati: Patric | Indisponibili: Correa, Lulic, Marusic, Lucas Leiva

Udinese – Lazio: Dove vederla in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Udinese-Lazio sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Il confronto Udinese-Lazio potrà essere seguito dagli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android