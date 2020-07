Calciomercato – Affari e trattative 16 luglio – Conte pensa a Kantè – Napoli difficoltà per Osimhen

Ogni giorno il calciomercato vive nuove situazioni stravolgendo quando detto fino a 24 ore prime. Il Napoli che stava chiudendo per Osimhen adesso trova difficoltà e Conte, viste le resistenze del Barcellona per Vidal pensa a Kantè. Gli affari e le trattative di un’altra caldissima giornata di calciomercato stanno solo iniziando.

Conte pensa a Kantè

Antonio Conte ha forse perso le speranze di arrivare a Vidal viste le resistenze del Barcellona, per questo adesso pensa ad un suo ex pupillo per rinforzare il centrocampo e cioè N’Golo Kante centrocampista francese del Chelsea. Da capire le modalità con le quali intavolare la trattativa con i londinesi visto che la valutazione del cartellino dell’ex Leicester si aggira sui 60 milioni di euro.

Lo stesso tecnico interista vorrebbe trattenere Borja Valero, che in questo scorcio di stagione si sta dimostrando molto utile alla causa nerazzurra, mentre ha dato il via libera per le cessioni di Vecino e Asamoah.

Napoli difficoltà per Osimhen

Il Napoli nella persona di Cristiano Giuntoli, ieri ha avuto un lungo colloquio in Sardegna con l’entourage di Osimhen e con il presidente del Nizza per arrivare alla fumata bianca ed invece è tornato dall’isola con un nulla di fatto, perchè il patron del club francese non vuole che venga inserito Ounas come contropartita, ma chiede 60 milioni cash. Si allontana quindi la fumata bianca, mentre con l’attaccante tutto è andato nel verso giusto, è stato accettato il contratto con un ingaggio di 2,5 milioni più bonus per cinque anni.

Kumbulla-Lazio: ormai ci siamo

Il destino di Marash Kumbulla sembra oramai orientato a vestirsi dei colori della Lazio. Prima dell’approdo nella Capitale, però, l’Hellas vuole far firmare al centrale difensivo il rinnovo di contratto. In questo modo, il club scaligero vuole riconoscere all’albanese un adeguamento economico vista l’ottima stagione fatta prima di lasciarlo partire.

Milan, piace Schick

Proseguono le voci che vorrebbero Patrick Schick, attaccante il cui cartellino è di proprietà della Roma, in procinto di accasarsi al Milan. Rangnick conosce molto bene l’attaccante e sarebbe felice di averlo in rosa.

La Sampdoria pronta a pescare in Olanda

Nome nuovo per il centrocampo della Sampdoria in arrivo dall’Olanda. Il club blucerchiato, ormai vicinissimo alla salvezza, è sulle tracce di Carel Eiting, centrocampista seguito già dalla passata stagione. Mancino classe ’98 di proprietà dell’Ajax, nella squadra di Ten Hag non ha ancora trovato continuità soprattutto a causa degli infortuni.

Il Benevento prepara due colpi

Dopo l’ex Chelsea Remy il neo promosso Benevento punta a chiudere altri due colpo di alto profilo prima ancora che la stagione di Serie B giunga al termine. Il ds dei sanniti Pasquale Foggia in queste ore tenterà di chiudere con il Parma per l’acquisto di Gervinho (pronto contratto triennale per l’ivoriano) e con il Monaco per Kamil Glik, centrale difensivo polacco con un passato al Torino.