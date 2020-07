Film Stasera in Tv – The Bank Job La rapina perfetta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Bank Job La rapina perfetta. Produzione britannica del 2008, per la regia di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Dick Clement, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore nei ruoli principali. Il film è basato sulla vera storia di una grandiosa rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street, realizzata la notte dell’11 settembre 1971. I rapinatori affittarono il negozio di pelletteria Le Sac nella stessa via (oggi occupata dall’agenzia immobiliare Fraser & Co.) e scavarono un tunnel di 15 metri passando sotto l’adiacente ristorante Chicken Inn (oggi Pizza Hut).

The Bank Job La rapina perfetta – Trama

Londra, 1971: Terry, un venditore di automobili con problemi economici dedito alla piccola criminalità, viene contattato per un colpo alla banca di Baker Street da Martine, una sua vecchia fiamma cresciuta nel quartiere. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo per mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie. Il piano è semplice: scavare un tunnel che porta direttamente al caveau della banca e svuotare le cassette di sicurezza fino all’ultimo centesimo. Quello che Terry e la sua banda non sanno è che il colpo in realtà serve per recuperare delle foto molto compromettenti di un membro della famiglia reale, contenute in una cassetta di proprietà di un rivoluzionario nero, Michael X. Questi, grazie a materiale scottante in proprio possesso, ha ottenuto una sorta di impunità cui non è più tollerabile dare seguito. Così un funzionario dei servizi segreti ha assunto Martine, fermata all’aeroporto con un carico di droga, perché trovasse qualcuno disposto a commettere il furto con il quale riportare in mani sicure le foto incriminate, così da permetterle di cancellare il reato pendente.

The Bank Job La rapina perfetta – Trailer Video

The Bank Job La rapina perfetta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Bank Job

Genere: Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2008

Paese: UK

Regia: Roger Donaldson

Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Dick Clement, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor, Alki David

The Bank Job La rapina perfetta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi giovedì 16 Luglio 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine degli episodi della serie tv Criminal Minds.