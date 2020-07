Spal – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra 2 ore circa scenderanno in campo Spal e Inter per affrontarsi e chiuedere questa 33° giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri obbligati a vincere per continuare a coltivare un sogno scudetto che in caso di vittoria starebbe a 6 punti di distanza. Arbitro del match il Sig. Giua.

Spal – Inter: Ultime dai campi

Candreva riprenderà il suo posto sulla fascia di destra, a sinistra Biraghi concede un turno di stop a Young, mentre al posto dello squalificato Godin ci sarà Skriniar che con De Vrij e Bastoni formeranno il tridente difensivo a copertura del portiere Handanovic. Lukaku partirà dalla panchina, con Lautaro e Sanchez titolari alle loro spalle torna Eriksen dal 1′ minuto che prende il posto di Borja Valero.

Nella Spal Castro vince il ballottaggio con Floccari e si prende il posto da titolare alle spalle di Petagna, Sala e D’Alessandro concedono un turno di riposo a Strefezza e Reca, ancora Letica titolare visto l’infortunio di Berisha.

Spal – Inter: Formazioni ufficiali

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Sala; Castro; Petagna. All. Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte