Cittadella – Ascoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena al Tombolato di Cittadella, Cittadella – Ascoli, valida per la 35° giornata del campionato di Serie B. Padroni di casa momentaneamente in zona playoff a +5 sulla 9°. Una vittoria darebbe ancora maggiore enfasi all’ambiente pronta ad affrontare la fase finale per cercare una promozione nella massima serie. Ospiti a +4 sulla zona playout devono cercare di vincere per tenersi lontano da una possibile retrocessione, già scampata lo scorso anno con la vittoria proprio nel playout.

I granata arrivano dalla pesante sconfitta di Salerno, battuti per 4-1 dai padroni di casa della Salernitana, e con orgoglio vogliono tornare alla vittoria, che manca da 3 giornate, questa sera è una di quelle occasioni da non sprecare. I bianconeri, invece, hanno vinto la loro ultima partita per 1-0 contro l’Empoli, e vogliono continuare il loro ruotino di marcia.

Cittadella – Ascoli: Probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Diaw. All. Venturato

Ascoli (3-4-2-1): Leali; Gravillon, Brosco, Ranieri; Pucino, Cavion, Brlek, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Scamacca. All. Dionigi

Cittadella – Ascoli: Pronostico

Viste i due schieramenti e le loro ultime partite, ma soprattutto vista la situazione in classifica tra queste due società prevediamo un segno 1X per il match.

Cittadella – Ascoli: Dove vederla in tv e streaming

La Serie B è un’esclusiva di DAZN, e anche questo match lo potete seguire su questa piattaforma, al canale 209 di Sky. Inoltre è possibile seguire il match anche attraverso l’applicazione dedicata scaricabile sia per Android che per Apple.