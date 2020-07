DIRETTA STREAMING – Cittadella – Ascoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida particolarmente interessante quella che si prospetta tra Cittadella e Ascoli, che può dire ancora molto in questa fase finale di campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle ore 21.00 venerdì 17 luglio.

Stato delle squadre

L’ottima stagione del Cittadella ha visto rallentare nelle ultime partite di campionato, dove sono arrivate 3 sconfitte di fila, che li ha allontanati dalle zone altissime della classifica, pur restando in piena zona playoff, al 5° posto. Sarà necessario fare attenzione in vista di questa e delle prossime gare, vista la classifica corta.

Discorso opposto per l’Ascoli che ha come obiettivo la salvezza, e con le ultime vittorie i bianconeri possono stare più tranquilli rispetto a poche settimane fa, sebbene la zona “rossa” non si ancora scongiurata.

Cittadella – Ascoli – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Cittadella – Ascoli – Highlights

