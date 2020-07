DIRETTA STREAMING – Empoli – Entella – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Solo 4 punti separano le due sfidanti di oggi, Empoli ed Entella, che si affronteranno in un match valido per la 35esima giornata di Serie B in una gara che si preannuncia tiratissima.

Stato delle squadre

C’è ancora voglia di lottare per un piazzamento migliore possibile in casa Empoli, attualmente 8° in classifica e virtualmente all’ultimo posto per i playoff, obiettivo minimo dei toscani.

Entella che invece è come detto 4 punti sotto, ma in un campionato così tirato e mediamente equilibrato, può ancora sperare di ottenere l’accesso agli spareggi promozione.

Empoli – Entella – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Empoli – Entella – Highlights

L’articolo verrà aggiornato con gli highlights non appena questi saranno disponibili.