Alcuni segni zodiacali sono molto compatibili tra di loro e possono instaurare particolari legami di amore o amicizia davvero indissolubili. Le coppie più affiatate dello Zodiaco: ecco quali sono.

Acquario e Pesci

Le coppie più affiatate dello Zodiaco, ecco quali sono, tra loro ci sono Acquario e Pesci. Incompresi dagli altri, Acquario e Pesci tra loro si capiscono al volo. L’Acquario è un segno più forte dei Pesci ma basta uno sguardo e tutto torna a posto, consacrando uno dei rapporti più duraturi dello Zodiaco.

Leone e Vergine

Le coppie più affiatate dello Zodiaco, ecco quali sono, tra loro ci sono Leone e Vergine. Tra questi due segni, l’uno molto forte, solare positivo, istintivo e l’altro serio, riservato, cervellotico e logico, si crea un’amicizia inaspettata. Il loro è un rapporto di reale fiducia, fatto di sincerità ed onestà.

Ariete e Toro

Tra le coppie più affiatate dello Zodiaco ci sono Ariete e Toro. I primi due segni dello Zodiaco hanno un’intesa perfetta tra loro e vanno molto d’accordo sia come coppia che come amici. Insieme trovano l’equilibrio perché ognuno compensa e completa l’altro. Insieme riescono a prendere decisioni senza fretta, passando del tempo piacevole nel modo giusto.

Scorpione e Sagittario

Tra le coppie più affiatate dello Zodiaco ci sono Scorpione e Sagittario. Si tratta di un’amicizia basata sul rispetto e sull’onestà tra due personalità che sono davvero nettamente contrapposte ma che riescono a integrarsi l’un l’altra in maniera a dir poco perfetta e ideale. Il Sagittario ammira molto il carisma e la voglia di fare dello Scorpione e lo sorregge nei momenti maggiormente critici, grazie alla sua predisposizione ad aiutare il prossimo.

Gemelli e Bilancia

Le coppie più affiatate dello Zodiaco, ecco quali sono: Gemelli e Bilancia. Questa è una coppia che rappresenta la giusta miscela di umorismo e felicità. Gemelli è Bilancia sono segni molto simili dal punto di vista del divertimento. Insieme costituiscono l’anima della festa e fanno ridere tutti. Il loro carattere troppo simile però può portarli anche a scontrarsi qualche volta.

Leone e Capricorno

Le coppie più affiatate dello Zodiaco: ecco quali sono, tra loro ci sono Leone e Capricorno. Seppur completamente opposti come il giorno e la notte poiché abbiamo il solare rappresentante dell’estate e il freddo simbolo dell’inverno, Leone e Capricorno hanno in comune il baluardo del lavoro. I due segni amano lavorare in sinergia per portare avanti progetti ed impegnarsi nella professione, completandosi a vicenda per raggiungere nel più breve tempo possibile un obiettivo comune.

Cancro e Pesci

Le coppie più affiatate dello Zodiaco, ecco quali sono, tra loro ci sono Cancro e Pesci. I due segni zodiacale sanno trovare tra loro punti in comune soprattutto a riguardo dell’interesse per un mondo pieno di fantasia e di creatività. I loro caratteri molto simili e affini e li aiutano a rimanere nonostante tutto con i piedi per terra, evitando di fare scelte troppo dettate dall’ansia e dalla fretta.