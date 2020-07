Gabriele e Giacomo Greggio – Chi sono i figli di Ezio Greggio?

Gabriele e Giacomo Greggio sono i figli di Ezio Greggio: il padre è più che affezionato ai due rampolli e non manca mai di posare con loro sui social. I due ragazzi sono nati dal suo passato matrimonio con Isabel Bengochea e ad oggi hanno intrapreso carriere del tutto diverse.

Gabriele e Giacomo sono infatti un attore ed un esperto della Finanza. Entrambi hanno una forte somiglianza con il padre, ma hanno scelto di vivere altrove. Il primo si trova infatti a Londra, il secondo ha vissuto a Monaco.

Gabriele e Giacomo Greggio – I figli di Ezio Greggio?

Gabriele e Giacomo Greggio sono apparsi spesso al fianco del padre, fin da giovanissimi. Non è raro trovare delle foto su Internet che li ritrae tutti e tre insieme in occasioni mondane. Senza dubbio è il primo ad aver ereditato il carattere estroverso del padre ed è su questo che ha fatto leva per diventare attore. “Con il miglior ospite, performer, showman, attore, frontman e padre del mondo. Sono fiero di te papà”, ha scritto Gabriele l’anno scorso condividendo uno scatto che li vede insieme al Montecarlo Film Festival. Tenebroso, amante del pugilato, con una passione per la moda e per i cani: questo è Gabriele, in base al suo profilo Instagram.

Di Giacomo invece si sa molto poco, a parte alcune informazioni lavorative reperibili su Linkedin. Attualmente dovrebbe essere Direttore Associato Vendite a Londra e nel 2013 ha co-fondato EcoSweep, una compagnia con base a Monaco che si occupava di soluzioni efficienti a livello energetico sia per il pubblico sia per il privato. Ha frequentato inoltre la Bocconi e ha ottenuto un Master in Scienze della Finanza all’Esade Business & Law School. Secondo alcuni giornali di gossip invece dovrebbe essere uno scrittore, anche se non si hanno notizie in merito.