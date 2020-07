Giulio Corso – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Giulio Corso è entrato nel cuore degli italiani grazie a Il Paradiso delle Signore, la soap che continua a raccontare il Bel Paese negli anni del boom della moda. Non è stato però l’unico lavoro in cui l’attore si è distinto: lo troviamo infatti in un episodio de Il Commissario Montalbano e nel docufilm Adesso tocca a me.

Originario di Palermo, Giulio Corso ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie a Raffaella Carrà. Lo ricordiamo infatti come Carramba boy, prima di diventare attore e dividersi fra fiction e film.

Giulio Corso – Età, moglie e figli

Giulio Corso ha 31 anni e anche se ha accettato di partecipare ad una soap, non ama molto il genere. “Preferisco ciò che ha un inizio e una fine”, ha dichiarato tempo fa a Vanity Fair. Nel corso dell’intervista, l’attore ha rivelato di aver compreso quale fosse la sua strada grazie all’incontro con il teatro. A soli 20 anni, ha capito che non aveva nessun’altra scelta. “Mi sono sentito subito all’altezza del mio destino”, ha aggiunto, “e l’ho solo assecondato”. Sul set della soap però ha trovato anche l’amore o meglio lo ha coltivato.

La moglie Federica De Benedittis è una delle attrici del Paradiso. “Diciamo che è una gran fortuna accompagnarsi sempre e andare d’accordo anche sul lavoro”, ha detto lui. Le nozze sono state celebrate appena l’anno scorso e alla cerimonia sono intervenuti tutti gli artisti con cui hanno avuto modo di collaborare. Abito bianco in pizzo e velo lungo per lei, emozioni visibili negli occhid i lui. L’ultima foto insieme della coppia risale a pochi giorni fa: li vediamo sul profilo Instagram di lui, sorridenti e innamorati. E soprattutto con un forte desiderio di ritornare al mare. Si tratta di uno dei pochi scatti che Giulio Corso ha deciso di condividere con la moglie: presto diventeranno genitori? Per ora non si è ancora parlato di figli, ma non si sa mai.