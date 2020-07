Incubo biondo – Trama e cast – 18 luglio

Incubo biondo è l’offerta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, 18 luglio 2020. Si tratta di un thriller diretto da Lauro Chartrand e realizzato tre anni fa. Le location invece riguardano Canada e USA.

Il cast di Incubo biondo ruota attorno all’attrice Ashley Scott, che conosceremo nei panni di Caroline Winters. Una donna che a causa della crisi nel suo matrimonio si ritroverà fra le braccia di un altro uomo.

Incubo biondo – La trama del film

Caroline cede alla passione con un uomo sposato, James, e interrompe tutto non appena il rapporto con suo marito ritorna in equilibrio. Il tradimento ha avuto invece conseguenze diverse in James, morto con la moglie a causa di quanto accaduto. E proprio per questo la figlia della coppia, Elle, decide di vendicarsi di Caroline una volta diventata adulta. Per riuscire a mettere in atto il suo piano, decide di sedurre il marito di Caroline. La trama di Incubo biondo ci rivela che si fingerà un’affittuaria della pensione della coppia.

Incubo biondo – Il cast

Come abbiamo visto, il cast di Incubo biondo mette al centro della scena Ashley Scott. L’attrice e modella classe ’77 ha vissuto il suo debutto grazie al film AI di Spielberg. A dare vita al personaggio di Elle Fawcett sarà invece Tiera Skovbye, conosciuta anche per il ruolo di Polly nella serie tv di successo Riverdale. I suoi genitori nella finzione, James e Margo Fawcett, sono interpretati invece da Kenneth Miller e Jade Kammerman. Fra gli artisti troviamo anche Cru Ennis nei panni di Sam Winters, il marito di Caroline, e Johnny Visotcky in quelli del figlio Logan. Presenti all’appello anche Kristen Renton (Rachel Green); Alma Sisneros (Hannah); Willie Aames (Mr Peterson); Lora Martinez-Cunningham (Dottoressa Sage); Taylor Murphy (Kelsi); Josh Kim (Derrick); Sarah Minnich (Beth) e la giovane Violet Bailes per il personaggio di Elle a 12 anni.