DIRETTA Milan-Bologna – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali e Risultato LIVE

Milan – Bologna rientra nel programma del sabato della 34° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 21.45, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, sede delle partite interne della squadra rossonera. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Squadre distanti in classifica dieci punti, il Milan ha necessità di continuare la corsa verso le competizioni UEFA del prossimo anno.

Milan – Bologna Ultime dai campi

Partita potenzialmente decisiva in chiave Europa per il Milan: una vittoria potrebbe scavare un solco decisivo in classifica dalle dirette inseguitrici. Pioli non rinuncia a Ibrahimovic al centro dell’attacco e conferma Kjaer, riscattato in settimana, al centro della difesa accanto a Romagnoli. Recuperato Castillejo, il tecnico rossonero ripropone Rebic in attacco.

Mihajlovic conferma buona parte dell’undici che ha pareggiato contro il Napoli, continuando a dare spazio a Barrow in avanti. Coppia centrale di difesa composta da TOmiyasu e Danilo ancora obbligata. Spazio anche per l’argentino Dominguez.

Milan – Bologna Formazioni Ufficiali

Milan – Bologna, 34° Giornata Serie A 2019/20

Stadio Meazza, Milano, Sabato 18 Luglio 2020, h 21.45



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Nico Domínguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic.

DIRETTA – Milan-Bologna

La diretta di Milan-Bologna potrete seguirla qui di seguito con le azioni in tempo reale di tutto quello che accade durante la partita.