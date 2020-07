Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 20 al 26 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci tornati, puntuali come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 luglio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana estiva: quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

La settimana comincerà in maniera nervosa. Dovrai avere molta prudenza sul lavoro, perché potrebbero esserci nuovi problemi da affrontare. Cerca di non riversare tutta la tensione che provi nel rapporto di coppia. Occhio al prossimi weekend: non dovresti strafare!

Toro

Ci saranno questioni famigliari che consumeranno molte delle tue energie. Qualche coppia potrebbe avere delle tensioni in più, ciò che conta, in questo caso, è ricevere le risposte di cui hai bisogno. Sul lavoro non sono previste grandi novità.

Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana regalerà nuove opportunità in amore, sia alle coppie che ai single. Domenica sarà una giornata molto interessante in tal senso. Sul lavoro sono in arrivo successi importanti, entro la fine di luglio.

Cancro

Sul lavoro potresti sentirti un po’ sconfortato oppure dovrai rivedere alcuni accordi. Questa settimana non dovresti cedere alla tentazione di chiuderti in te stesso se sei single. Anche le relazioni in crisi, se si impegneranno, potranno recuperare un po’ di serenità.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto promettente in amore. Le coppie potrebbe vivere dei momenti molto passionali, mentre i single avranno occasioni intriganti. Sul lavoro dovrai fare appello a tutta la diplomazia che possiedi, se ci saranno contrasti con i collaboratori.

Vergine

In ambito lavorativo potresti imbatterti in qualche problema. Giovedì, fortunatamente, sarà una giornata positiva in questo senso. Per quel che riguarda l’amore è ora di guardare al futuro e lasciarsi il passato alle spalle. Nei prossimi giorni si può recuperare l‘armonia in famiglia.

Bilancia

Si prospetta una settimana all’insegna dell’emotività. Se il lavoro ti procura ancora qualche dubbio e incertezza, l’amore promette più garanzie. Chi ha una storia potrà portarla avanti con fiducia, purché si sforzai di non puntare il dito contro il partner. Per i single saranno giornate di incontri occasionali.

Scorpione

Sul lavoro dovrai usare la massima cautela tra martedì e giovedì, perché potrebbero esserci delle piccole tensioni da gestire. In amore sei alle porte di un mese,quello di agosto, molto promettente, per cui sii fiducioso! Anche le coppie in crisi avranno modo di recuperare la complicità perduta.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti aspetta una settimana che sarà di liberatoria e molto interessante. Dovrai fare attenzione soltanto a giovedì! Sul lavoro è ora di pensare a nuovi progetti in vista dell’autunno. Il weekend ti regalerà belle emozioni e intuizioni.

Capricorno

La settimana comincerà un po’ sottotono: sii prudente lunedì! Le coppie in crisi dovranno fare in modo di chiarire ogni cosa entro e non oltre il mese di agosto. C’è chi dovrà trovare il coraggio di fare una scelta drastica. Sul lavoro è tempo di dedicarsi a nuovi progetti.

Acquario

Sul fronte lavorativo dovrai riconsiderare qualche decisione passata, sistemare le finanze o cominciare un nuovo progetto, forse cambiare lavoro. Sabato e domenica saranno due giornate fortunate. In amore occorrerà fare attenzione a martedì e giovedì: tieni il tuo nervosismo sotto controllo!

Pesci

Sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità, ma preparati a dei cambiamenti necessari in autunno. In amore c’è da non distrarsi troppo, altrimenti si finisce con il discutere. Le storie rimaste in piedi, dopo gli ultimi mesi piuttosto burrascosi, potranno andare avanti con più serenità.