Parma – Sampdoria – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra 2 ore circa al Tardini di Parma andrà in scena Parma -Sampdoria, valevole per la 34° giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati cercheranno una vittoria per tenersi lontani dalla lotta per la retrocessione. Gialloblu che vogliono tornare alla vittoria dopo 6 giornate in cui hanno conquistato 1 solo punto, nel pareggio casalingo con il Bologna.

Parma – Sampdoria: Ultime dai campi

Rientra tra i convocati il ristabilito Tonelli, ancora out Ferrari e Vieira. Bonazzoli si è verificato l’arma in più dell’attacco della Sampdoria, e potrebbe strappare una maglia da titolare nei confronti di Gabbiadini. Si ferma Cornelius nel Parma, D’Aversa si affida alla coppia Inglese-Gervinho. Saranno assenti per squalifica Grassi e Darmian, oltre agli indisponibili Scozzarella e Kucka.

Parma – Sampdoria: Formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri