Android 11 sta per arrivare sugli smartphones – ecco le ultime novità e data di lancio

A meno di un anno dall’arrivo ufficiale di Android 10, Google si prepara a lanciare sul mercato già la nuova edizione del popolare sistema operativo per smartphones e tablet, nonchè su sempre più dispositivi come smart tv.

Data di uscita

I possessori della linea di smartphone made in Google, i Pixel hanno potuto usufruire della prima versione beta di Android 11, e dalle ultime informazioni trapelate dal keynote riguardanti la Smart Home il colosso americano ha fatto capire che il nuovo sistema verrà “reso disponibile a tutti dal prossimo 8 settembre” e che verrà lanciato “ovunque”. Ci sarà quindi da attendere ancora pochi mesi per poter usufruire della versione stabile del nuovo sistema, almeno per chi possiede i Pixel, dispositivi che facendo parte della famiglia Google, verranno senz’altro scelti per primi in ordine di tempo.

Funzionalità conosciute

Tra le indiscrezioni, oltre alla modalità scura automatica, feature sempre più apprezzata già da ora su molto dispositivi, che potrà essere programmata per essere attivata e disattivata anche a determinati orari, Android 11 dovrebbe “bloccare” i cosidetti filtri bellezza per i selfie, rendendo così gli scatti obbligatoriamente più realistici, proprio per garantire una resa più fedele dei volti. Google ha intenzione di introdurre una sostanziale modifica alle API, limitando così di molto la possibilità di influire sugli scatti, almeno per quanto riguarda le applicazioni stock del sistema: le applicazioni di terze parti, scaricabili dal Play Store consentiranno comunque la modifiche come al solito.